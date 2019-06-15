تركي آل الشيخ يوجه رسالة لرئيس نادي "شيفيلد" الإنجليزي

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طالب المستشار تركي آل الشيخ رئيس لجنة الترفية بالمملكة السعودية مساندة مالك نصف أسهم  نادي شيفيلد  يونايتد الإنجليزي الأمير عبد الله بمن مساعد.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "أتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبد الله بن مساعد في الدوري الانجليزي لكي يكون هناك حضور لنا.. هذه فرصة للجميع.. ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج".

فيما رد "عبد الله" بقوله: "شكرًا لكرم اهتمامكم معالي المستشار".

ووجه "آل الشيخ" رسالة أخيرة له بقوله: "واجبي سمو الأمير.. بالتوفيق دائمًا".


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