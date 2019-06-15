» سيدة وابنتها تنصبان على المواطنين فى 775 ألف جنيه

15 يونيو 2019 - 11:41 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية فى الغربية من ضبط سيدة وابنتها لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل توظيفها.

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية، ملابسات ما تبلغ به لمركز شرطة السنطة من 30 مواطنًا مقيمين بقرية شبرابلوله، بقيام إحدى السيدات وابنتها "ممرضة" بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها حوالى (775200) جنيه، نظير توظيفها مقابل أرباح شهرية، ولم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية إليهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الوقائع، وتعهدا برد المبالغ المالية للشاكين.