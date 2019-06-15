تقييد سيدة فى عمود وضربها بالأحذية لفشل مشروعها

15 يونيو 2019 - 11:49 ص

وثق عدد من المواطنين سيدة في عمود وتلقينها علقة موت بالأحذية والعصا في قرية هندية بسبب استدانتها بمبلغ كبير من الأهالي لافتتاح مشروع لكنه لم ينجح، وطبقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن السيدة أخذت من الأهالى مبلغ 13600 دولار أمريكي لافتتاح مشروع وتعرض للخسارة ولم تنجح في إعادة الأموال مرة أخرى.

يذكر أن السيدة "راجاما"، تعيش مع ابنتها بالقرية ثم فرت هاربة بعد فشل مشروعها ليتتبع الأهالي أخبارها، ومن ثم قاموا بفعلتهم فور العثور عليها.

وأظهر مقطع فيديو لقطات وحشية لضرب السيدة بين رجال ونساء القرية، فيما تمكنت الشرطة الهندية من القبض على 7 أفراد شاركوا في ضربها.



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