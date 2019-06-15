سببان وراء زيادة أسعار تذكرة المترو

15 يونيو 2019 - 12:31 م

قال المهندس علاء سعداوى، الخبير في قطاع النقل إن الزيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، جاءت بعد زيادة تكلفة الرحلات خاصة أن أسعار الكهرباء ارتفعت على المترو خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل عام.

وأضاف فى بيان له أن تكلفة تشغيل الرحلة ارتفعت بمعدل يزيد على 10% عن تكلفتها العام الماضي، بسبب ارتفاع الكهرباء وقطع الغيار وغيرها من مدخلات عمليات التشغيل، الأمر الذي كان له تأثير كبير على اسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وطالب خبير النقل بالعمل على وضع سياسة تسعير عام وأن يكون هناك تنسيق كامل بين المترو والكهرباء في دراسات الأسعار على أن يتم إخطار المترو قبل أي زيادة في أسعار الكهرباء بوقت كافٍ ليتمكن المترو من تدبير نفسه، خاصة أن فواتير الكهرباء لمترو الأنفاق سنويًا تتخطى 300 مليون جنيه.

وقررت شركة المترو زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث للمترو لتبدأ من 5 إلى 10 جنيهات وبدأت تطبيق الزيادة الجديدة من اليوم السبت.