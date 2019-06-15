» لهذا السبب البحرين تغرق طائرة مدنية

15 يونيو 2019 - 12:44 م

قامت السلطات البحرينية بعملية إغراق لطائرة مدنية من طراز "بوينج 747" بطول 70 مترًا تحت الماء، وذلك ضمن إجراءات إنشاء اكبر منتزه غوص في العالم على مساحة 100 الف متر مربع.

من جانبه صرح وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض زايد الزياني قائلاً: المشروع سيسهم في تعزيز سمعة البحرين وجهة سياحية متميزة في المنطقة.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنها تعد المرة الأولى لغمر طائرة من هذا الطراز وتكييفها للسماح بالوصول الآمن بيئيًا بما يتيح لهواة الغوص والسياح الاستمتاع بتجربة فريدة ومميزة على مستوى المنطقة.

وكشف عن أن المنتزه سيكون مفتوح أمام سياح الداخل والخارج من خلال الحجز عن طريق مراكز الغوص المرخص لها، وذلك دون ضرائب أو رسوم.





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