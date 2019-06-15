  • السبت 15 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:36 م
بحث متقدم
نركي بن طلال

أمير سعودى يشعل غضب الحوثيين بهذا الأمر

محمد عبده

شاهد.. رد فعل محمد عبده بعد اقتحام غريب لحفله

سعد الدين الهلالي

تعليق جريء لـ"سعد الهلالي" بشأن الهجوم على الشعراوي

بشير

"البشير" يكثر من القفشات والضحكات داخل محبسه

انتحار طالبة ثانوي بالمنصورة بسبب علاقة عاطفية

طالبة تلقى بنفسها من أعلى مدرسة بسبب امتحان الاستاتيكا

الهام

منح إلهام شاهين لقب سفيرة سيدة الأرض

تركي

تركي آل الشيخ يوجه رسالة لرئيس نادي "شيفيلد" الإنجليزي

صورة الخبر

فورين بوليسي: خلايا نائمة لحزب الله في أمريكا

الإعلامي عمرو أديب

أديب: فهمونا ايه اللي بيحصل من ورانا

تركيا

تفاصيل مثيرة عن ارتداء رئيس وزراء تركيا خاتم سيدنا "إبراهيم"

لهذا السبب البحرين تغرق طائرة مدنية

عرب وعالم

طائرة
طائرة

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

ابنة هيفاء وهبي ممنوعة من زيارتها.. لهذا السبب

#

فيديو.. لهذا السبب استهدفت إيران ناقلات نفط سعودية

#

الملك سلمان يتسلم "وثيقة مكة المكرمة"

#

انهيار "المغامسى" على الهواء.. لهذا السبب

بوينج

بحرين

طائرة بوين

قامت السلطات البحرينية بعملية إغراق لطائرة مدنية من طراز "بوينج 747" بطول 70 مترًا تحت الماء، وذلك ضمن إجراءات إنشاء اكبر منتزه غوص في العالم على مساحة 100 الف متر مربع.

من جانبه صرح وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض زايد الزياني قائلاً: المشروع سيسهم في تعزيز سمعة البحرين وجهة سياحية متميزة في المنطقة.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنها تعد المرة الأولى لغمر طائرة من هذا الطراز وتكييفها للسماح بالوصول الآمن بيئيًا بما يتيح لهواة الغوص والسياح الاستمتاع بتجربة فريدة ومميزة على مستوى المنطقة.

وكشف عن أن المنتزه سيكون مفتوح أمام سياح الداخل والخارج من خلال الحجز عن طريق مراكز الغوص المرخص لها، وذلك دون ضرائب أو رسوم.


شاهد الفيديو



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» لهذا السبب البحرين تغرق طائرة مدنية
» "مدكور" يعود للشاشة من جديد في هذا التوقيت
» 7 معلومات عن استاد السلام أهمها رقم 2
» فيديو مثير لـ سما المصري من داخل "الجاكوزي"
» رقصة جريئة لـ دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا
» عاطل يمزق جسد طليقته لرفضها الرجوع إليه
» "زومبى" يغتصب فتاة ويطلب فدية صادمة
» سيدة وابنتها تنصبان على المواطنين فى 775 ألف جنيه
» أمر جديد سيحدث فى احتفالات عيد العرش بالمغرب
» "فيفا" يحتفل بعيد ميلاد "صلاح" بهذه الطريقة
» وباء يصيب الأيدى بسبب الهواتف الذكية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.