السعودية تطالب بتحرك سريع لإنقاذ الطاقة العالمية

15 يونيو 2019 - 02:21 م

دعا وزير الطاقة والصناعة السعودى خالد الفالح إلى استجابة سريعة وحاسمة، لتهديد إمدادات الطاقة العالمية، وذلك عقب الهجوم الذي استهدف ناقلات نفط في مياه الخليج الخميس الماضي.

ونقل الحساب الرسمي لوزارة الطاقة والصناعة السعودية على موقع "تويتر"، عن الفالح قوله خلال جلسة اجتماع وزاري: "لا بد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسة".