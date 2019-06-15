مرافعة أحمد زكي بفيلم "ضد الحكومة" بها كارثة

أكد شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن عدم لجوء مخرج فيلم "ضد الحكومة" إلى رجل قانون للاستعانة به في مشهد مرافعة الفنان أحمد زكي، أدت إلى وجود كارثة قانونية في مشهد المرافعة، مشيرا إلى أن زكي أجاد دور المحامي وظهر ذلك أثناء مرافعته المؤثرة.





وأوضح " سعيد" خلال لقائه عبر قناة " تن"، أن الكارثة التي وقع بها زكي تكمن في أنه لا يوجد مرافعة في قضايا التعويضات المدنية، لافتا إلى أن القضاء المدني يعتمد على المستندات وليست المرافعات.



