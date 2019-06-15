رئيس الزمالك يوجه رسالة قاسية لـ"صلاح"

15 يونيو 2019 - 03:13 م

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، رسالة الي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، اتهموا فيها بالغرور.

وغضب "منصور" من تعامل "صلاح" مع أهالي بلدته نجريج الذين توافدوا على منزله عقب عودته من انجلترا متوجا بلقب دورى أبطال أوروبا لإلتقاط الصور التذكارية .

وقال فى تصريحات تليفزيونية موجها حديثه لمحمد صلاح : أرجع محمد صلاح الناس اللى بتحبه .. البسطاء لا يعرفون معنى كلمة عدم احترافية التى كتبتها منتقدا التوافد من عشاقك على منزلك لإلتقاط الصور التذكارية معك .

وأضاف منصور : من منطلق حبى لك يا صلاح وإعجابي بك وبشخصيتك وتشريفك لمصر أتمنى أن تقود منتخب مصر للفوز بكأس الأمم الأفريقية وأن تتعامل مع البسطاء والجماهير بمثل هذا الحب الذي يحملونه لك وأنا زعلان عليك .

كان محمد صلاح قد انتقد بشدة التوافد الجماهيري والإعلامي على منزله بمسقط رأسه نجريج وفشله فى أداء صلاة عيد الفطر المبارك مؤكدا ان ذلك يقوض حريته الشخصية ويمثل عدم إحترافية