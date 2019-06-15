حقيقة صدور أمر ملكي بإعفاء تركي آل الشيخ

15 يونيو 2019 - 03:50 م

كشفت هيئة «مكافحة الإشاعات»، حقيقة الأنباء المتداولة حول إعفاء تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه ، من منصبه.

وقالت الهيئة، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر “تويتر” اليوم السبت: “الأمر الملكي المتداول عن إعفاء رئيس هيئة الترفيه غير صحيح، ومصدره أحد المواقع المزيفة التي تدار من الخارج”.

وأضافت: “هي ضمن حملة الإشاعات الأخيرة التي تشنها بعض هذه المواقع المجهولة ضد المملكة العربية السعودية لتثير الرأي العام”.

الأمر الملكي المتداول عن إعفاء رئيس هيئة الترفيه غير صحيح، ومصدره أحدى المواقع المزيفة التي تدار من الخارج, وهي ضمن حملة الإشاعات الأخيرة التي تشنها بعض هذه المواقع المجهولة ضد المملكة العربية السعودية لتثير الرأي العام. #لا_للإشاعات pic.twitter.com/hWaDGRaOqd — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) 15 يونيو 2019