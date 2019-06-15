"ناسا" تتكلف 30 مليار دولار لإعادة رواد الفضاء إلى القمر

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وكالات

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كشف مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، جيم بريدنشتاين، عن أن التكلفة المتوقعة لمشروع إعادة رواد الفضاء إلى القمر عام 2024، ستبلغ ما بين 20 إلى 30 مليار دولار.

ونقل موقع "سي إن إن بزنس" الأمريكي، السبت، عن بريدنشتاين، أن "الوكالة ستحتاج جمع ما بين 20 إلى 30 مليار دولار على مدار السنوات الخمس القادمة، من أجل بلوغ هدف إرسال رواد الفضاء للقمر عام 2024".

وسيشكل المبلغ المتوقع زيادة تتراوح بين 4 و8 مليارات دولار عن ميزانية وكالة "ناسا" الحالية، التي تبلغ 20 مليار دولار، بحسب المصدر نفسه.

وتُعد تعليقات "بريدنشتاين" التصريح الأول الذي تقدمه "ناسا" عن تكلفة المهمة، التي سميت "أرتيمس"، منذُ تحديد خطوطها العريضة قبل عامين.

ورغم ذلك لا تزال مسألة حصول "ناسا" على التمويل، تشكل تساؤلا مفتوحا.

وطلبت وكالة "ناسا" 1.6 مليار دولار إضافية على ميزانيتها، الأمر الذي تحوّل إلى قضية سياسية كبرى في الولايات المتحدة، بعد أن اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، تحويل الأموال من صندوق احتياطي لدعم التعليم الفيدرالي.

ومن الضروري أن تحصل ميزانية المشروع على موافقة الكونغرس الأمريكي، الأمر الذي قد يكون معقدًا، بسبب عدم دعم الديمقراطيين لمشروع "أرتيمس"، من الأساس.


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