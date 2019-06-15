» منافس مصر.. أوغندا تهزم كوت ديفوار وديًا

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أوغندا

المصريون

امم افريقيا

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فاز منتخب أوغندا الفوز على نظيره الإيفواري، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، السبت، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

ويدين المنتخب الأوغندي بالفوز في مباراة اليوم، إلى نجم الفريق فاروق ميا، الذي وقع على هدف المباراة الوحيد، من ركلة جزاء مع الدقيقة 35 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب استاد زايد بالإمارات العريبة المتحدة.

ويقع المنتخب الأوغندي في المجموعة الأولى التي تضم منتخبنا الوطني، والكونغو وزيمبابوي، حيث يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة الكونغو يوم 22 يونيو، ثم زيمبابوي يوم 26 يونيو، وأخيرًا بمواجهة مصر يوم 30 من الشهر نفسه.


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