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وديًا.. جنوب إفريقيا تتعادل سلبيًا مع غانا

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غانا

المصريون

جنوب أفريقيا

تعادل منتخب جنوب أفريقيا مع نظيره الغاني، سلبيًا بدون أهداف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت فى الإمارات العربية المتحدة، فى إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا التى تنطلق فى مصر الجمعة المقبل.

وأشرك مدربا المنتخبين عدد كبير من اللاعبين، وذلك من أجل تجهيزهم لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا.

جدير بالذكر أن منتخب غانا يقع فى المجموعة السادسة التى تقام فى الإسماعيلية بصحبة منتخبات، الكاميرون، بنين، وغينيا بيساو، بينما جنوب أفريقيا فى المجموعة الرابعة مع منتخبات المغرب، كوت ديفوار، وناميبيا.


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