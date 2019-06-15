  • السبت 15 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:29 م
بحث متقدم
نادي الزمالك

تصريح صادم لرئيس الزمالك: «ربنا عوضني بحب أمك»

تركي الفيصل

تركي الفيصل: هذا مخطط قطر منذ 1995

الخطيب

«الخطيب» سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية

داعية سلفي

داعية سلفي: لهذا السبب لا ينتحر طلاب الثانوية الأزهرية

احمد احمد ورئيس الفيفا

فضائح جنسية تهز عرش كرة القدم

مطار أبها

مشروع قرار عربي بشأن الهجوم على مطار أبها

الكوافيرات

الكوافيرات فى مرمى النواب

تركي آل الشيخ

حقيقة صدور أمر ملكي بإعفاء تركي آل الشيخ

طائرة سعودية

تونس تعتقل طاقم طائرة سعودية وتمنعهم من السفر

الذهب

تراجع كبير بشكل مفاجئ في أسعار الذهب

أبو جاد: زيارة الرئيس السيسي لمنتخب الفراعنة أسعدت المصريين

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

حصاد اللقاء السادس بين «السيسي» و«ترامب»

#

دبلوماسي سابق: علاقة السيسي وترامب قائمة على الاحترام

#

بالفيديو.. مجاهد: السيسي أشرف واحد حكم مصر

#

"البشير" يزور القاهرة اليوم.. تعرف على السبب

البرلمان

مستقبل وطن

الامم الافريقية

أكد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم، التي ستستضيفها مصر انطلاقًا من شهر يونيو الجاري، أسعدت الشعب المصري كله بمختلف انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.

وقال “أبو جاد” في بيان أصدره اليوم السبت، إن الرئيس السيسي دائما يضرب المثل والقدوة في جميع أفعاله وأقواله، وأكبر دليل على ذلك أنه أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة وتأكيده وثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم ومطالبته لجميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

وأشاد عضو مجلس النواب بتوجيه الرئيس لأفراد المنتخب بالتحلي بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريًا، مؤكدا أن كل هذه التوجيهات من الرئيس السيسي تؤكد للعالم كله حرص مصر على إنجاح هذه البطولة وخروجها بصورة تبهر العالم كله بالمبادئ والقيم المصرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في نقد الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» عرض إنجليزي يُهدد استمرار رمضان صبحي مع الأهلي
» المجلس العسكري السوداني: لا نريد السلطة وفاهمين اللعبة جيدًا
» شاهد.. «صلاح» يدخل في نوبة ضحك هستيرية بسبب زميله بالمنتخب
» "ناسا" تتكلف 30 مليار دولار لإعادة رواد الفضاء إلى القمر
» وديًا.. جنوب إفريقيا تتعادل سلبيًا مع غانا
» قطر: نحن من أول محاربي الإرهاب
» «الحضري» يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده
» النيابة السودانية تتبرأ من فض اعتصام 3 يونيو
» منافس مصر.. أوغندا تهزم كوت ديفوار وديًا
» "زينتي": فيلم المعهودة سيكون مفاجأة للجمهور وسيعرض قريبًا
» أوبي ميكيل: لاعبو نيجيريا متحمسون للفوز بكأس أمم إفريقيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عشاء

    08:35 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس