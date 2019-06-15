تصريح صادم لرئيس الزمالك: «ربنا عوضني بحب أمك»

15 يونيو 2019 - 08:09 م

فتح رئيس نادي الزمالك، النار بشكل قوي على معارضيه، ردًا على الهجوم التي يتعرض لها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الصفحات المنتمية للنادي الأبيض.

وقال رئيس الزمالك على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت، بمقر القلعة البيضاء: «انت ياض مش بتحبني مش مشكلة.. لكن ربنا عوضني بحب أمك وخليك ماشي وراء أبوك بتقعد تشرب بانجو وتروح البيت في اخر اليوم تشتم خالد الغندور وغيره».

يذكر أن رئيس الزمالك عقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، للإعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية على 3 مقاعد، بالإضافة إلى الحديث عن موعد انطلاق قناة الزمالك وبناء ستاد الزمالك الجديد.