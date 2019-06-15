  • السبت 15 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:04 م
بحث متقدم
أرشيفية

ضحايا الطرق يفوقون ضحايا الحروب.. متى يتوقف نزيف الطرق؟

شريف مدكور

شريف مدكور للمشاهدين: "استحملوني لو شعري وقع"

تويتر

صناعة التريندات.. العالم الخفى للشعبية الزائفة

الخطيب

«الخطيب» سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية

أرشيفية

غضب مصري من الإدراج على «القائمة السوداء» لـ «العمل الدولية»

السياحة

هل تنجح مصر في استغلال «أمم إفريقيا» لإنعاش السياحة؟

الاطباء

5آلاف جنيه راتب للطبيب.. هل ينهي الأزمة؟

تركي آل الشيخ

حقيقة صدور أمر ملكي بإعفاء تركي آل الشيخ

احمد احمد ورئيس الفيفا

فضائح جنسية تهز عرش كرة القدم

تركي الفيصل

تركي الفيصل: هذا مخطط قطر منذ 1995

أمير سعودي يرد على "تصريح مثير" لإعلامي لبناني

آخر الأخبار

عبدالرحمن بن مساعد
عبدالرحمن بن مساعد

وكالات

أخبار متعلقة
#

أمير سعودى يشعل غضب الحوثيين بهذا الأمر

#

أمير سعودي يفارق الحياة في عمر الثلاثين

#

قرار سعودي بحظر ظهور فنانة شهيرة على قنوات المملكة

#

أمير سعودي كبير يثير الجدل بقوله "سيدي سمو ولي العهد"

رد أمير سعودي على تصريحات أدلى بها رفيق نصرالله، مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات، حول المملكة العربية السعودية وأنها "أكثر الدول من ناحية نسب التسول فيها"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نصرالله في المقابلة التي أجراها على قناة OTV اللبنانية لمقدم البرنامج: "وين أكثر بلد فيه تسول؟" فيجيبه المقدم: "لبنان؟" ليقول نصرالله: "رح تتفاجئ إذا بقلك السعودية؟ أنا مرقت في 1979-1980 جئت بالبر من الإمارات إلى لبنان المناطق التي شفتها بعرعر بتفرجيك وكأنهم بزمن المماليك".

الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد رد على مقطع الفيديو قائلا في تغريدة: "يتساءل الضيف:- وين أكتر بلد فيه تسوّل .. المذيع مجيبًا بتساؤل:- لبنان؟.. فيرد الضيف:- (رَحْ تتفاجأ ..السعوديّييي)طبعًا يعني السعوديّة.. وأنا أسأل نفسي وأجيب:- س:-وين أكثر بلد فيه زبالة ج:-لبنان وما (رَح تتفاجأ) من كثرة الزبالة صاروا يستضيفوها في البرامج".

من جهته علّق الإعلامي اللبناني، نديم قطيش قائلا: "ضيف على قناة رئيس الجمهورية اللبنانية يتحدث عن التسول في السعودية؟؟؟ طيب إذا السعوديين متسولين ليه ناطرين منهم يجوا سياحة على لبنان؟؟؟".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في نقد الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» منتخب أوكرانيا بطلًا لكأس العالم للشباب
» تركي الفيصل: هذا مخطط قطر منذ 1995
» اعتراض صاروخ باليستى فى سماء "أبها" بالسعودية
» مواعيد جديدة لمترو الأنفاق خلال بطولة أمم إفريقيا
» قصة الفيديو الفاضح الذي أطاح بنجم جزائري خارج أمم إفريقيا
» علاء مبارك متذكرًا أمجاد «2006»: «منتخبنا كويس زي ما قال الريس»
» السودان.. أول رد للمجلس العسكري بعد بيان النيابة
» "ناسا" تتكلف 30 مليار دولار لإعادة رواد الفضاء إلى القمر
» «السيسي» يطالب لاعبي المنتخب بتنفيذ هذا الأمر
» قطر: نحن من أول محاربي الإرهاب
» أمير سعودي يرد على "تصريح مثير" لإعلامي لبناني

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب