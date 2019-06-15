» منتخب أوكرانيا بطلًا لكأس العالم للشباب

15 يونيو 2019 - 09:39 م

حصل منتخب أوكرانيا على لقب بطولة كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على كوريا الجنوبية بثلاثة اهداف مقابل هدف، فى المباراة النهائية التى جمعتهما اليوم السبت، بملعب "ستاديون فيدزيفا" في نهائي بطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في بولندا.

الهدف الاول كان لكوريا الجنوبية وجاء بعد مضي 5 دقائق فقط وسجله اللاعب لي كانج إن من ركلة جزاء، وتعادل سوبرياه لمنتخب أوكرانيا بهدف مميز في الدقيقة 34 .

وفى الشوط الثاني سجل المنتخب الأوكراني هدفين جاءا عبر سوبرياها مرة أخرى فى الدقيقة 53 ، وأخيرا جورجي في الدقيقة 89 .

وكان منتخب كوريا الجنوبية قد حجز مقعده في نهائي بطولة كأس العالم للشباب للمرة الاولى في تاريخه بعدما تغلب على الاكوادور بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تفوق منتخب أوكرانيا على إيطاليا بالنتيجة ذاتها.