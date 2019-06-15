إيران تستدعي السفير البريطاني بطهران لهذا السبب

15 يونيو 2019 - 10:20 م

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، السفير البريطاني لدى طهران، على خلفية اتهام بريطانيا لطهران بتنفيذ الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان، الخميس.



وقالت الوزارة في بيان: "تستنكر إيران بشدة موقف بريطانيا غير المقبول بشأن الهجمات في خليج عمان. بريطانيا ساندت اتهامات أمريكا فيما يتعلق بتلك الهجمات"، حسبما نقلت وكالة "إسنا" الإيرانية (شبه رسمية).

وأضافت: "طلبنا من السفير البريطاني تفسيرا وتصحيحا (لتلك الاتهامات) بعد أن أصبحت لندن الدولة الوحيدة التي رددت الاتهامات الأمريكية.

وأمس، اتهم وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، الحرس الثوري الإيراني بأنه وراء الهجمات في خليج عمان.

وقال في بيان إنه "لا توجد أي دولة أخرى باستثناء إيران يمكن تحمليها مسؤولية الهجمات".

والجمعة، حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا، إيران مسؤولية الهجوم الذي استهدف نافلتي نفط في خليج عمان.

وجاء اتهام ترامب المباشر لطهران، بعد نشر الجيش الأمريكي مقطع مصور قال إنه لمجموعة من الحرس الثوري الإيراني تقوم بنزع لغما غير منفجر من هيكل إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا للهجوم.

وصباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لتفجيرات في مياه خليج عمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصا.

ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.