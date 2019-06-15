واشنطن تسمح لبغداد باستيراد الطاقة من طهران 3 أشهر إضافية

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"الكهرباء" تكشف عن احتياجاتها من الغاز خلال الصيف

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي ملحان المكوطر، السبت، إن واشنطن مددت إعفاء بغداد مدة 90 يوما من العقوبات المفروضة على استيراد الطاقة من طهران.
وأضاف المكوطر في تصريح للأناضول، تمديد الإعفاء، وهو الثاني من نوعه، "يأتي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وحاجة العراق على مدى الثلاث أشهر القادمة لاستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران لتعويض النقص".
وأوضح: "في حال تحسنت العلاقات الإيرانية الأمريكية على الأمد القريب من المتوقع أن يُرفع الحظر كليا عن العراق لاستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران".
ويستورد العراق منذ سنوات الغاز والكهرباء من إيران بهدف تشغيل محطات الطاقة الكهربائية لعدم كفاية الإنتاج الوطني.
ويصل إجمالي كمية الطاقة التي يستوردها العراق من إيران 4700 ميغاواط؛ ما يسهم في التخفيف عن الكاهل العراقي في فصل الصيف، حسب ما أفاد به مصعب المدرس، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية في تصريح صحفي في أبريل/نيسان الماضي.
والعام الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران، ثم أعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.
ومنحت الولايات المتحدة العراق إعفاء أول من عقوباتها ضد إيران في ديسمبر/كانون الأول 2018 لثلاثة أشهر، ومددته في مارس/آذار الماضي لثلاثة أشهر أخرى.
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران في منطقة الخليج مؤخرا، كان آخرها اتهام ترامب إيران بتنفيذ الهجوم ضد ناقلتي نفط في خليج عمان الخميس الماضي.
وصباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لتفجيرات في مياه خليج عمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصا. 

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