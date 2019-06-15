» هذا ما قاله "السيسي" للاعبي المنتخب الوطني

15 يونيو 2019 - 10:10 م

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي، حيث التقى الرئيس أعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر ابتداءً من 21 يونيو الجاري.

وتمنى الرئيس السيسي للاعبين التوفيق خلال البطولة، حيث قال لهم: «أهم من اللعب عنده وعند كل المصريين إزاى نقدم أنفسنا للناس لمصر والناس اللى هتتفرج علينا في العالم، وأتمنى إننا نشوف أحسن نتيجة، وطبعا أنا في تقديرى كإنسان أن القيم واللعب باحترام دى أهم حاجة عندى.. فالمباريات هتؤدى ولكن سيتبقى الانطباع الطيب اللى هنقدمه عن أنفسنا لكل شاب في سنكم علشان أنتم للشباب مثل وقدوة والمثل والقدوة بيحاسب على نفسه كويس أوى في كل تصرف».

وتابع الرئيس موجهًا حديثه للاعبين: «إحنا كمصريين عايزين نشوف الشباب المصرى أفضل شباب في العالم، وربنا يوفقكم وإن شاء الله نستمتع بأدائكم».



وأكد الرئيس السيسي ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومطالبًا جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.



كما شدد الرئيس على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريًا.



وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللاعبين توجهوا خلال اللقاء بالشكر والتقدير للرئيس لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية، معاهدين الرئيس على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين.

