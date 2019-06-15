رسالة هامة من "أديب" للجماهير المصرية قبل أمم إفريقيا

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عمرو أديب
عمرو أديب

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تعليق غير متوقع لـ"أديب" على خروج الأهلي من دوري الأبطال

قال الإعلامي عمرو أديب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لاعبي المنتخب الوطني بإستاد الدفاع الجوي للاطمئنان على الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية، كانت بهدف تشجيع اللاعبين.
وانتقد «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «mbc مصر»، انتقاد البعض لأداء المنتخب، والتوقع أن المنتخب لن يكون مستواه جيدًا،
معقبا: «في ناس غربان عمالين يتوقعوا أن المنتخب هيلعب وحش.. أنا مشوفتش حد بيحب بلده ومنتخب بلاده بيعمل كده».
وشدد في ختام حديثه، على ضرورة الوقوف خلف المنتخب الوطني، موضحاً: «ادعموا منتخبنا وشجعوه، وبلاش تكسروا مقاديفه».


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