نظام بشار الأسد يقرر رفع سعر البنزين الأكثر طلبًا

15 يونيو 2019 - 11:30 م

أعلنت الحكومة السورية عن تعديل أسعار البنزين اعتبارًا من الساعة 12 ظهر الإثنين المقبل.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عاطف النداف، في بيان، أنه سيتم رفع سعر بنزين أوكتان 90 غير المدعوم حكوميًا، وهو النوع الأكثر طلبًا للوقود في البلاد، ليبلغ بسعر 425 ليرة سورية للتر بدلًا من 375، فيما سيصبح سعر بنزين 95 أوكتان غير المدعوم 550 ليرة سورية بدلًا من 600.

وأضاف النداف أن سعر البنزين المدعوم بقي على حاله، والشريحة التي ستتأثر لا تتجاوز من 8- 12%.

