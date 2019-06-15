» ماذا قال "أديب" عن أزمة "عرب سات و"بي أن سبورت"

15 يونيو 2019 - 11:50 م

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بالحكم الصادر من محكمة فرنسية يوم الخميس الماضي في القضية المتعلقة بالادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS وفرع المجموعة العامل في فرنسا، ضد منظمة الاتصالات الفضائية العربية «عرب سات»، حيث جاء الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي، برفض دعوى شركات beIN وكافة مطالباتها ضد عرب سات.



وعلق «أديب» خلال برنامج «الحكاية?»، المذاع على قناة «mbc مصر» «قطر علمت أوروبا الشمال والفساد، على ايد ناصر الخليفي، علشان ياخدوا كأس العالم»، لافتًا إلى أنه لا يوجد فساد في أوروبا إلا ويقف وراءه قطر.



وتابع: «العالم يتصدى الآن لفساد قطر، والمحكمة الفرنسية حكمت ببراءة عرب سات من القرصنة على بين إن سبورت القطرية».



‏‎واعتبرت عرب سات أن إدانة القضاء الفرنسي لشركات beIN والحكم عليها بدفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات، هو يوم ناصع من أيام العدالة وإحقاق الحقيقة ونفي كل التهم الزائفة والباطلة التي حاولت مجموعة beIN SPORTS القطرية إلصاقها بها للتغطية على فشلها التقني في حماية فضائها الإعلامي.

