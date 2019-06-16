» خبير يكشف أسباب التعامل السيئ مع محور روض الفرج

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عن سبب التعامل السيئ من خلال بعض المواطنين مع كوبري محور روض الفرج، موضحًا: "السبب يرجع التعامل العنيف لبعض أولياء الأمور مع أولادهم".
وتابع "هندي" - خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"- قائلا: "بعض المواطنين لم يربوا أبناءهم على مفهوم الملكية الخاصة والعامة، معقبا: "الشاب يلقى تعنيف كبير من والديه إذا أساء لملكيته الخاصة مثل بيته ولا يلقى نفس التعنيف عند الإساءة للملكية العامة".
وأضاف: "هناك أسلوب في التربية يسمى بـ التربية المتحفية من خلال الاعتياد على المناظر الطبيعية الجميلة وزيارة الحدائق العامة".
وأشار إلى أن قيمة الجمال لا تعني التعامل ببزخ مع المعيشة ولكن تعني تدبر الجمال من خلال ما تراه العين.