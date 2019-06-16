عمرو أديب: الوضع خطر جدا في السودان

16 يونيو 2019 - 12:40 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن النائب العام السوداني قرر إحالة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى المحاكمة بعد أسبوع، مشيرًا إلى أنه للمرة الرابعة سيشهد العالم العربي محاكمة لرئيس جمهورية.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن "البشير" كان في البداية رهن الإقامة الجبرية، ثم انتقل إلى سجن كوبر، ويقطن الآن في غرفة بها سريرين، حيث كان معه في الغرفة رئيس البرلمان السوداني ثم غادر وأصبح بمفرده.

