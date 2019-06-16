"الصحة": هذا هو موعد انطلاق حملة "الكشف عن سرطان الثدي"

16 يونيو 2019 - 01:00 ص

أكد أيسم صلاح الدين، مستشار وزارة الصحة، أن حملة "الكشف عن سرطان الثدي" ستنطلق اعتبارًا من 1يوليو المقبل، وستكون مشابهه لحملة 100 مليون صحة، وستنفذ على 3 مراحل.



وأشار مستشار وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، إلى أن الحملة تستهدف الكشف عن السيدات فوق الـ35 عامًا، وسيكون كل الأطباء العاملين في الحملة سيدات سواء أطباء أو ممرضات.

