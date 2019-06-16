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في السعودية..

تعليق الخارجية المصرية هلى استهداف مطاري أبها وجازان

الحياة السياسية

وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري

المصريون ووكالات

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أدانت جمهورية مصر العربية بشدة، قيام ميليشيات الحوثي في اليمن، مساء السبت، باستهداف مطاري أبها وجازان جنوب المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة، فضلاً عما نقل حول استهداف الأراضي السعودية بصاروخ باليستي تم اعتراضه من جانب قوات الدفاع الجوي السعودية.
وجددت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، السبت، التأكيد على دعمها الكامل لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة والمحاولات للنيل من أمنها واستقرارها.
وشددت مصر على أن تلك الاستهدافات للمدنيين والمنشآت المدنية تمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية تستوجب التصدي لها بكافة الوسائل واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزائها، مؤكدة وقوفها مع كل ما تتخذه السعودية من إجراءات لردع تلك الهجمات الإرهابية وضمان حماية المدنيين.

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