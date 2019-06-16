الدفاعات السعودية أسقطت طائرة حوثية مسيرة نحو أبها

16 يونيو 2019 - 01:36 ص

أعلن التحالف العربي، السبت، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثي) صوب مدينة أبها جنوبي السعودية.



وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن "قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت مساء اليوم (السبت) من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها".



وأضاف البيان أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة".



وفي وقت سابق السبت، قالت جماعة "الحوثي" إنها قصفت مطاري أبها وجازان جنوبي السعودية.



ونقلت فضائية "المسيرة" التابعة للجماعة عن متحدث عسكري للحوثيين، زعمه أن العمليتين "أصابت أهدافها بدقة عالية ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة".



والأربعاء، أعلن التحالف العربي في اليمن تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".



وهجوم الأربعاء هو الثاني من نوعه للجماعة، التي تتهم بتلقي دعم إيراني؛ على الداخل السعودي، بعد شهر من استهداف محطتي ضخ نفط. وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة لإنهاء حرب دخلت عامها الخامس، وجعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

