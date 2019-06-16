اعتراف خطير من ميركل عن الجيش الألماني

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ميركل
ميركل

متابعات - أمينة عبد العال

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الجيش الألماني

ميركل

أدلت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية باعترافات خطيرة عن الجيش الألماني بأنه  لم يكن يملك مخصصات مالية كافية في الماضي.

وقالت ميركل أمس السبت في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت، في إشارة إلى معايير موازنة عام 2020 التي تم إقرارها في مارس الماضي: "لسنوات عديدة لم يحصل الجيش الألماني على مخصصات كافية. لذلك فإنه من الجيد أننا زدنا منذ بضع سنوات الميزانية من أجل أمننا وجيشنا، وسنفعل ذلك مجددا العام المقبل".

وتأتي تصريحات ميركل في يوم الجيش الألماني، حيث يسمح للعامة بتفقد العديد من المراكز الخاصة بالجيش للإطلاع على عمل الجنود.

وحسب (د ب أ) من المقرر زيادة ميزانية الدفاع في عام 2020 بمقدار ملياري يورو مقارنة بالعام الجاري، إلا أن الزيادة لا تزال أقل من مطالب وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين.

وقالت ميركل إن المليارات الإضافية تعني "بالتأكيد إمكانية تدبير موارد أكثر حداثة والوفاء بمهام جديدة"، مؤكدة حرص حكومتها والبرلمان (بوندستاغ) على "الموثوقية في التسليح والتمويل".

يُذكر أن ألمانيا ألزمت نفسها، مثل باقي الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالتحرك نحو هدف زيادة نفقات الدفاع إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.

وستبلغ نسبة نفقات الدفاع الألمانية العام المقبل 1.37% من الناتج المحلي الإجمالي، وستتراجع إلى نسبة 1.25% بحلول عام 2023، وفقا للخطط المالية.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في السابق عزمها زيادة نفقات الدفاع لتصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.

وتوجه الولايات المتحدة انتقادات حادة لألمانيا بسبب عدم اقترابها من هدف الاثنين في المئة.


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