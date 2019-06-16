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البنزين

البترول: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الوقود

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البترول: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الوقود

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متابعات - أمينة عبد العال

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الغاز الطبيعي

البنزين

قال مسئول بوزارة البترول إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الوقود خلال 4 سنوات.

وأكد المسئول أمام المؤتمر الدولي السنوي لبيت المستقبل بلبنان، أن عام 2018 "شهد نتائج غير مسبوقة في مقدمتها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف"، حسب صحيفة الأهرام المصرية.

وأوضح المسئول أن الدور الذي تلبه مصر في مجال الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط يستند إلى المميزات التي تتمتع بها سواء الموقع الجغرافي أو البنية التحتية المتميزة على البحر المتوسط.

وتابع المسئول أن التعاون في شرق المتوسط مع دول أوربية سيعود بالنفع على كل الدول.

وأضاف المسئول بوزارة البترول 
 أن "هناك اهتماما عالميا من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر، وهو ما يحفز هذه الصناعة للنمو والتوسع، مشيرًا إلى أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية الاحتياجات المحلية".


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