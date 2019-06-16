بشرى سارة بشأن الزيادة المعلنة للخط الثالث

16 يونيو 2019 - 09:35 ص

أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أن المرحلة الثالثة من المترو تكلفت 100 مليار جنيه، حيث بلغت تكلفة 3 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو 6 مليارات جنيه، وهي: "ألف مسكن، نادي الشمس، هارون".



وأضاف عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن 21 مليار جنيه تكلفة إنشاء المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.



وتابع المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أن الخط الأول من محطة حلوان للمرج لم يتم المساس بأسعار تذاكره، مؤكدًا أن مترو الأنفاق هو أرخص وسيلة مواصلات داخل القاهرة الكبرى، وأن اشتراكات الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة كما هي دون زيادة.

