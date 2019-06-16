مفاجأة مدوية عن الأسعار الجديدة لـ"الليمون"

16 يونيو 2019 - 09:45 ص

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أن الأسواق تشهد الآن انخفاضًا تدريجيًا في سعر الليمون".



وأضاف نجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، أن سعر الليمون في أسواق الجملة حاليًا يتراوح ما بين 30لـ35 جنيهًا، لافتَا إلى أن الأسواق الآن تشهد زيادة في المعروض من محصول الليمون، وهذا من شأنه تقليل الأسعار الفترة المقبلة.



وطالب بزيادة دور البحث العلمي لمواجهة التغيرات المناخية أو أي حدث طارئ، معقبًا: "من المنتظر أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر"

