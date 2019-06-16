إيران تستدعى سفير بريطانيا للاحتجاج على اتهامها في هجمات عمان

16 يونيو 2019 - 10:46 ص

استدعت الخارجية الإيرانية، السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير، لإبلاغه باحتجاج إيران على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت التي اتهم فيها الحرس الثوري الإيراني بالضلوع في الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عُمان الخميس الماضي.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، خلال لقائه بالسفير البريطاني، إنه عبر عن رفض بلاده لموقف الخارجية البريطانية، مشيرًا إلى أن الاتهامات البريطانية "دون دليل" وتندرج في إطار "تبعية لندن العمياء لواشنطن"، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، قال الجمعة إن إيران مسئولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجمات على ناقلتي نفط الخميس في بحر عمان، رغم نفي طهران.