» إنذار عاجل لرئيس القومى لحقوق الإنسان بسبب "الهلباوى"

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أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذارا رسميا لمحمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، طالب فيه المجلس بالدعوة لاجتماع طارئ خلال 48 ساعة لإصدار قرار فوري وعاجل بإيقاف وتجميد عضوية القيادي الإخوانى كمال الهلباوى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمتواجد حاليًا فى لندن.

واستند محمود فى إنذاره، إلى أن الهلباوى القيادى الإخوانى المعروف عضو التنظيم الدولى للإخوان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، يقود مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة عبر نشره أخبارًا كاذبة تهدف للإضرار بالمصالح العليا للبلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية من خلال اللقاءات الدورية التى يجريها مع قيادات التنظيم الدولى المتواجدة فى لندن برعاية المخابرات البريطانية لاستهداف مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والداخلية، بنشره أخبار كاذبة من شأنها نشر الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين على موقع (رأى اليوم) الإخوانى القطرى والممول من المخابرات القطرية لتشويه مؤسسات الدولة، بالإضافة لظهوره الدائم واليومى على قناة مكملين الإخوانية والمعروفة بعدائها للدولة المصرية بدعم مالى من المخابرات التركية وإشاداتها بالقيادات الإخوانية الهاربة للخارج ودعمها للرئيس التركى فيما يتخذه من إجراءات عدائية ضد الدولة المصرية.

وذكر محمود فى إنذاره الرسمى، أن الهلباوى القيادى الاخوانى، ما زال حتى تاريخ توجيه هذا الانذار عضو فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ويتقاضى راتبا شهريا بالالاف من ميزانية المجلس.

ودعا محمود فى إنذاره رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان بالدعوة الى اجتماع طارئ للمجلس خلال 48 ساعة من تلقيه الإنذار وإصدار قرار فورى وعاجل بإيقاف وتجميد عضوية القيادى الإخوانى كمال الهلباوى عضو المجلس ومنعه من ممارسة أى نشاط يتعلق بالمجلس .


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