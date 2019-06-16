مفاجأة.. مليارديرات فرنسا لم يدفعوا فى ترميم نوتردام

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امتنع المتبرعون الفرنسيون المليارديرات الذين وعدوا علنا بتقديم مئات ملايين الدولارات فورا لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام عن دفع أي شيء لترميم المعلم الأثري الفرنسي الشهير، وفقا لمسؤولي الكنيسة ورجال أعمال.

وبدلاً من ذلك، فقد كان مواطنون أمريكيون بالأساس من تقدموا لدفع رواتب ما يصل إلى 150 عاملاً وظفتهم الكاتدرائية منذ حريق 15 أبريل الذي دمر سطحها وتسبب في انهيار سقفها الشهير.

ووصلت التبرعات الأمريكية من خلال المؤسسة الخيرية "أصدقاء نوتردام".

وقال المسئول الصحفي البارز في نوتردام أندري فينو إن "المانحين الكبار لم يدفعوا ولا سنتا".

وأضاف "يريدون أن يعرفوا أين أنفقت أموالهم بالتحديد وأن يوافقوا على ذلك قبل تسليم الأموال"، على ألا تخصص الأموال لدفع رواتب الموظفين فقط ، وفقا لما ذكره موقع "الحرة" .


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