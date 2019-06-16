» راعى أغنام يقتل ذئبًا بطريقة وحشية

16 يونيو 2019 - 11:17 ص

نشر راعى أغنام من جمهورية داغستان جنوبي روسيا، فيديو مروعًا أثناء تعذيبه ذئب قبل قتله بمعاونة صديقه، عقب إقدامه على افتراس 200 رأس غنم، وقرر راعي الأغنام مع صديقه قتل الذئب، فقام أحدهما بإطلاق النار على إحدى ساقيه الخلفيتين، ثم طارداه بالسيارة لمدة نصف ساعة، حتى تمكنا من دهسه بالسيارة.

وأثار الفيديو حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ضد راعى الأغنام، فيما قال أحدهم: "كيف تصل بكما القسوة ضدّ الحيوان (المسكين) إلى هذه الدرجة.

وبين الفيديو صوت راعى الأغنام عندما قال إن هذه الحيوان خطر، ولو تحرّر من السيارة سيقتلني"، ويضيف الصوت: "أعد لي أغنامي أو أقتلك، عموماً سوف تموت حالاً برصاصة في رأسك".



