  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:39 م
بحث متقدم
اطفال العراق

أرقام فلكية مقابل شراء أطفال العراق

ارشيف

وساطة أمريكية لإنهاء ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

ترامب

ترامب: "نيويورك تايمز" فاشلة ومن أعداء الوطن

هجوم

التحالف يقصف مخزن لطائرات الحوثي المسيرة

نوتردام

مفاجأة.. مليارديرات فرنسا لم يدفعوا فى ترميم نوتردام

أحمدى نجاد

انتحار مستشار أحمدي نجاد‎ في ظروف غامضة

الإعلامي شريف مدكور

شريف مدكور: بعد هذه المكالمة خفيت من الكيماوى

ارشيف

خلفان: هؤلاء الأشخاص لن يقبل حجهم

الشعراوي

أسرة "الشعراوي" تخرج عن صمتها برد غير متوقع

صلاح

مكتشف "صلاح" يحذره من هذا الأمر

بالفيديو..

راعى أغنام يقتل ذئبًا بطريقة وحشية

قضايا وحوادث

قتل ذئب
قتل ذئب

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

عامل يقتل زوجته بطريقة وحشية فى 15 مايو

#

موظف يقتل عاملا بطريقة وحشية فى الإسكندرية

#

دبلوماسي ياباني يقتل ابنه خوفًا على حياة الناس

#

شاهد.. ابنة "الأبنودي" تقلده بطريقة رائعة علي الهواء

نشر راعى أغنام من جمهورية داغستان جنوبي روسيا، فيديو مروعًا أثناء تعذيبه ذئب قبل قتله بمعاونة صديقه، عقب إقدامه على افتراس 200 رأس غنم،  وقرر راعي الأغنام مع صديقه قتل الذئب، فقام أحدهما بإطلاق النار على إحدى ساقيه الخلفيتين، ثم طارداه بالسيارة لمدة نصف ساعة، حتى تمكنا من دهسه بالسيارة.

وأثار الفيديو حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ضد راعى الأغنام، فيما قال أحدهم: "كيف تصل بكما القسوة ضدّ الحيوان (المسكين) إلى هذه الدرجة.

وبين الفيديو صوت راعى الأغنام عندما قال إن هذه الحيوان خطر، ولو تحرّر من السيارة سيقتلني"، ويضيف الصوت: "أعد لي أغنامي أو أقتلك، عموماً سوف تموت حالاً برصاصة في رأسك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في نقد الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» قتل عريس بعد شهر ونصف من الزواج.. السبب صادم
» ممثلة شهيرة تواجه عقوبة الإعدام فى قضية قتل
» تفوق الخيال.. يقتلان شقيقتهما بعد الفشل في اغتصابها
» راعى أغنام يقتل ذئبًا بطريقة وحشية
» لهذا السبب بريطانيا ترسل قوات خاصة إلى منطقة الخليج
» إنذار عاجل لرئيس القومى لحقوق الإنسان بسبب "الهلباوى"
» هجوم سورى جديد على نقطة مراقبة تركية
» احذر.. وضع معجون الأسنان على الحروق
» تطورات جديدة ضد قاتل صديقه لارتباطه بعلاقة محرمة بزوجة عمه
» اليوم.. محاكمة مرسى بـ"التخابر مع حماس"
» انطلاق فعاليات ملتقى بناة مصر برعاية "السيسى"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب