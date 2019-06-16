التحالف يقصف مخزن لطائرات الحوثي المسيرة

16 يونيو 2019 - 11:36 ص

أعلن التحالف العربي ، فجر اليوم الأحد، عن استهداف إحدى الأهداف العسكرية المشروعة التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بصنعاء.

وأكد التحالف، أنه جرى تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة تستخدم للأغراض العدائية من قبل مليشيات الحوثي ضمن الأهداف المستهدفة.

وشدد التحالف، على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرًا إلى اتخاذه كل الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

وأشار التحالف، إلى أن تدمير القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.