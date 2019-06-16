  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:39 م
بحث متقدم
اطفال العراق

أرقام فلكية مقابل شراء أطفال العراق

ارشيف

وساطة أمريكية لإنهاء ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

ترامب

ترامب: "نيويورك تايمز" فاشلة ومن أعداء الوطن

هجوم

التحالف يقصف مخزن لطائرات الحوثي المسيرة

نوتردام

مفاجأة.. مليارديرات فرنسا لم يدفعوا فى ترميم نوتردام

أحمدى نجاد

انتحار مستشار أحمدي نجاد‎ في ظروف غامضة

الإعلامي شريف مدكور

شريف مدكور: بعد هذه المكالمة خفيت من الكيماوى

ارشيف

خلفان: هؤلاء الأشخاص لن يقبل حجهم

الشعراوي

أسرة "الشعراوي" تخرج عن صمتها برد غير متوقع

صلاح

مكتشف "صلاح" يحذره من هذا الأمر

ترامب: "نيويورك تايمز" فاشلة ومن أعداء الوطن

الحياة السياسية

ترامب
ترامب

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"نيويورك تايمز" تكشف مفاجأة جديدة عن ترامب

#

قريبا.. "ترامب" يصنف "الإخوان" إرهابية

#

ترامب يهاجم أكبر صحيفتين أمريكيتين: الأكثر كذبًا

#

تفاصيل صفقة "كوشنر ـ بن سلمان" النووية

تويتر

نيويورك تايمز

روسيا

ترامب

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومًا شرسًا على صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وذلك بسبب قول الأخيرة إن الحكومة الأمريكية كثفت عمليات الاختراق المعلوماتية لشبكة الكهرباء وأهداف أخرى في روسيا، ما اعتبره "ترامب" خيانة للبلاد.

وكتب "ترامب" في تغريدة  عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس السبت: "هل تصدقون أن نيويورك تايمز الفاشلة نشرت مقالاً يفيد بأن الولايات المتحدة تكثف بشكل كبير الهجمات الإلكترونية على روسيا".

وتابع: "هذا عمل قد يرتقي إلى الخيانة من قبل صحيفة كانت عظيمة في ما مضى تسعى يائسة لقصة، أي قصة، حتى لو كانت تضر ببلادنا"، مضيفًا أن "هذا خطأ" مرددا اتهاماته للصحفيين بأنهم "أعداء للشعب".

وأفادت الصحيفة أمس السبت، أن الحكومة الأمريكية كثفت عمليات الاختراق المعلوماتية لشبكة الكهرباء وأهداف أخرى في روسيا لتوجيه تحذير لموسكو التي يشتبه بأنها تشن حملة قرصنة معلوماتية في الولايات المتحدة والمتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واستعدادًا لشن هجوم إلكتروني محتمل في حال نشوب نزاع كبير بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين أنه لم يتم إطلاع ترامب على تفاصيل هذه العمليات، إذ تتردد وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات في إطلاع الرئيس على العمليات الجارية ضد روسيا "خوفا من رد فعله، ومن احتمال أن يبطل الأمر أو يبحثه ربما مع مسؤولين أجانب".

كما نقلت الصحيفة عن مسئولين في مجلس الأمن القومي أنهم لم يبدوا مخاوف أمنية حيال كشف هذه المعلومات، ما يشير ربما إلى أن القصد من بعض عمليات الاختراق أن يعلم بها الروس.

وغالبا ما تتعرض نيويورك تايمز التي تنشر بانتظام مقالات استقصائية غير مراعية لترامب، لانتقادات غاضبة من الرئيس.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في نقد الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» قتل عريس بعد شهر ونصف من الزواج.. السبب صادم
» ممثلة شهيرة تواجه عقوبة الإعدام فى قضية قتل
» تفوق الخيال.. يقتلان شقيقتهما بعد الفشل في اغتصابها
» راعى أغنام يقتل ذئبًا بطريقة وحشية
» لهذا السبب بريطانيا ترسل قوات خاصة إلى منطقة الخليج
» إنذار عاجل لرئيس القومى لحقوق الإنسان بسبب "الهلباوى"
» هجوم سورى جديد على نقطة مراقبة تركية
» احذر.. وضع معجون الأسنان على الحروق
» تطورات جديدة ضد قاتل صديقه لارتباطه بعلاقة محرمة بزوجة عمه
» اليوم.. محاكمة مرسى بـ"التخابر مع حماس"
» انطلاق فعاليات ملتقى بناة مصر برعاية "السيسى"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب