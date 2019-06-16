حريق هائل داخل مصنع بلاستيك فى القناطر

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حريق مصنع بلاستيك

نشب حريق هائل داخل مصنع بلاستيك بمنطقة باسوس بمدينة القناطر الخيرية.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية يفيد نشوب حريق داخل مصنع بلاستيك ملك "بشوى.م.م" مقام على مساحة 300 متر والتهمت النيران مخلفات بلاستيك أعلى سطح المصنع.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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