» قتل عريس بعد شهر ونصف من الزواج.. السبب صادم

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أحال المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية المتهمين بقتل عريس بعد شهر ونصف من زواجه لسرقة التروسيكل، إلى محكمة جنايات الزقازيق.

أحداث الواقعة تعود لشهر فبراير الماضى، عندما وردت معلومات للواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، يفيد غياب "محمد.ج ر" 21 سنة سائق تروسيكل مقيم كفر الحمام، مركز الزقازيق.

وتوصلت إلى قيام كل "إسلام ص م س" 20 سنة مقيم بندر بلبيس وشقيقه "علي" 22 سنة كفيف، وصديقهما "صبحي ش ع" 22 سنة مقيم بلبيس، بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات، عن اتفاق الشقيقين مع صديقهما على سحب المجنى عليه إلى مركز بلبيس بحجة نقل كمية من الخردة، وعند صعوده الطابق الثانى كما طلب منه المتهمين لحمل الخردة لتحميلها علي التروسكيل، قام المتهمون الثلاثة بالتعدى على المجنى عليه بالضرب، حيث قام الكفيف بالجلوس فوقه، وقام المتهمان الأول والثالث بتمزيق جسده بالسكين، ثم قاما ببيع التروسكيل بمبلغ 2000 جنيه لأحد الأشخاص بمدينة بلبيس.

                   


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