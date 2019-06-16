«بيل» على رادار بايرن ميونخ الألماني

16 يونيو 2019 - 12:23 م

قالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، بصدد الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة.

وتابعت الصحيفة، أن بايرن ميونخ أصبح طريق جاريث بيل للهروب من ريال مدريد، خاصة في ظل عدم حاجة الفريق الملكي لتواجده، ورغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في رحيله.

وأشارت إلى أن نادي بايرن ميونخ الألماني، على استعداد لضم بيل لمدة عام على سبيل الإعارة براتب 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وذلك رغبة من نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق البافاري، في تعويض رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري.

واختتمت الصحيفة الإنجليزية أن جاريث بيل سيكون مهتم بالانتقال إلى البايرن، في ظل تضاؤل فرصته في المشاركة مع ريال مدريد بالموسم المقبل.