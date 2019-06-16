خبر سار من "المترو" للجماهير ببطولة الأمم

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أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، مد فترة ساعات العمل لمترو الأنفاق حتى الثانية صباحًا خلال بطولة أمم أفريقيا المقبلة والمقامة بمصر فى الفترة من 21يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وقال "عبدالهادي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير، إن المترو على استعداد لنقل جميع المشجعين إلى المحطات القريبة من الملاعب.

وأكد أنه تم تجهيز عيادات طبية في جميع المحطات بالخطوط الثلاثة، لعلاج الحالات المرضية الطارئة، فضلاً عن نحو 15 قطارًا إضافيًا للعمل وقت الذروة، لعدم حدوث أى زحام على أرصفة المحطات.


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