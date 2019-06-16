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عميد معهد القلب السابق:

هذا الأمر يؤدى إلى الموت فى تشجيع كأس الأمم الأفريقية

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كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية

إيمان هاني

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أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن الإنسان يمكن أن يموت فجأة من كثرة الهم، أو الحزن.

وأضاف "شعبان"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن القول الشعبي بأن "فلان كسر قلبي"، أمر صحيح، حيث يحدث كسر في القلب، ولا يتحرك جزء منه ولو لم يتم علاجها قد تؤدي للموت.

ولفت عميد معهد القلب السابق إلى أن الحزن الشديد، أو الفرح الشديد قد يؤدي إلى أمراض مثل عتامة في القرنية، وتوقف للقلب.

 ونصح بعدم الانفعال أثناء تشجيع المنتخبات خلال كأس الأمم الأفريقية، معقبا: كأس الأمم الأفريقية خطر على القلب، التشجيع الجنوني تزيد من أسباب أمراض القلب ، ويؤدي للوفاة، شجعوا باعتدال.

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