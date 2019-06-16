كسر باب مسجد وسرقته فى الغردقة

16 يونيو 2019 - 12:40 م

نجح ضباط مباحث قسم ثان الغردقة في ضبط مسجل خطر لاتهامه بسرقة ماتور مياه ومبلغ مالى من داخل مسجد بالغردقة.

وتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، يفيد تمكن ضباط بخدمة القطاع السابع، عند مرورهم بمنطقة مبارك 11، من ضبط المدعو "رمضان. ف. ح" سائق ومقيم– مركز المنيا - المنيا والمسجل شقى خطر "سرقات عامة " المنيا " نشاط مستمر " والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين بالسجن لمدة سنة و6 أشهر.

وضبطوا بحوزته كرتونه بداخلها ماتور مياه جديد مبلغ مالى 15 جنيهًا، وبمواجهته أقر بقيامه بسرقتهم من داخل مسجد اليقين بمنطقة مبارك 11 بأسلوب كسر الباب الخاص بالمسجد والمبلغ المالى متحصلات سرقة صندوق تبرعات المسجد بأسلوب الكسر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.