  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:25 م
بحث متقدم
ارشيف

شركة إسرائيلية تهدد عرش آيفون

ارشيف

تغيرات جذرية فى فندق إقامة الفراعنة قد تغضب "صلاح"

النرويحية المتشددة

إساءة جديدة للقرآن الكريم فى دولة أوروبية

ارشيف

الملك سلمان يستقبل جنرالاً أمريكيًا .. لهذا السبب

صورة الخبر

بعد سب الخلفاء الراشدين.. حذف واعتذار بـ"التليفزيون العربى"

ساويرس

ساويرس: لم يعد أحد يقلق من أمريكا دوليًا

المهندس كامل الوزير

أمر بينى وبين الرئيس لم أصرح به من قبل

ارشيف

بالمواعيد والأسعار.. أرقام القطارات المخصصة لبطولة الأمم

اطفال العراق

أرقام فلكية مقابل شراء أطفال العراق

ارشيف

وساطة أمريكية لإنهاء ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

ساويرس: لم يعد أحد يقلق من أمريكا دوليًا

الحياة السياسية

ساويرس
ساويرس

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

العرب وناصر وهزيمة يونيه

#

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائب.. وعبدالعال:"مش مرتضي منصور"

#

«الوطنية للانتخابات»: قبلنا طلبات كافة المنظمات لمراقبة الاستفتاء

#

ضابط يتبرأ من والده لحصوله على سيارة من الحوثى

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن رد الفعل الأمريكي لم يعد يقلق أحدًا، خاصة روسيا التي تحدت أمريكا بإرسال طائراتها لفنزويلا، وتركيا التي طلبت نظام الصواريخ الروسية، وإيران التي رفضت تلقى رسالة دونالد ترامب.

وأضاف نجيب ساويرس في تغريدة على "تويتر" قال فيها: "لقد تحدى الروس الولايات المتحدة بإرسال طائراتهم إلى فنزويلا. الأتراك أيضًا عن طريق طلب نظام الصواريخ الروسي والإيرانيين الآن برفضهم تلقى رسالة ترامب من رئيس الوزراء الياباني وتفجير ناقلات النفط في الخليج.. الحقيقة هي أن لا أحد قلق من رد الفعل الأمريكي".

ويذكر أن هناك صعوبات تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، بعد رفض روسيا سحب مستشاريها من فنزويلا، وقيام تركيا بتحدي قرار ترامب وتسلمها أنظمة الصواريخ الروسية "إس 400" وفقًا للجدول الزمني المقرر، ضاربة بتهديدات ترامب عرض الحائط.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في نقد الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» فتيات يتحرشن برجل أمام زوجته.. والنهاية مأساوية
» هذا الأمر يؤدى إلى الموت فى تشجيع كأس الأمم الأفريقية
» قايد صالح فى زيارة لبشار.. تعرف على السبب
» "تذكرتي" تكشف سر إيقاف خدمة توصيل التذاكر للمنازل
» قتل عريس بعد شهر ونصف من الزواج.. السبب صادم
» ممثلة شهيرة تواجه عقوبة الإعدام فى قضية قتل
» تفوق الخيال.. يقتلان شقيقتهما بعد الفشل في اغتصابها
» راعى أغنام يقتل ذئبًا بطريقة وحشية
» لهذا السبب بريطانيا ترسل قوات خاصة إلى منطقة الخليج
» إنذار عاجل لرئيس القومى لحقوق الإنسان بسبب "الهلباوى"
» هجوم سورى جديد على نقطة مراقبة تركية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب