أمر بينى وبين الرئيس لم أصرح به من قبل

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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن بعض المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لم تكن فقط برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل كانت من تخطيطه أيضًا، معقبًا: "وهذا الأمر كان بيني و بين الرئيس لم أصرح به من قبل".

وأضاف: "الوزير" خلال كلمته التي ألقاها في ملتقى بناة مصر في دورته الخامسة، اليوم الأحد، أن أغلب تلك المشروعات القومية لم تكن مدرجة على خطة الحكومة، ولكن تم التخطيط لها وتنفيذها في الفترة الماضية بشكل سريع، بسبب الحاجة التي طرأت على الدولة.

وأوضح وزير النقل، أن الشركات الوطنية والمصرية تولت المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، رغم عدم امتلاكها للخبرة الكافية، موضحًا أن الدولة قررت أن تدعمها وتقدم لها المعدات والإمكانات والخبرة اللازمة، لكي تنتج مشاريع على أعلى مستوى، وتكتسب الخبرة اللازمة والكافية لتنفيذ غيرها من المشروعات.

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