شركة إسرائيلية تهدد عرش آيفون

16 يونيو 2019 - 02:02 م

أعلنت شركة سيلبرايت الإسرائيلية، المتخصصة في مجال برمجيات اختراق الهواتف الذكية، عن تطويرها لنظام برمجي جديد قادر على اختراق أحدث الهواتف الذكية وفي مقدمتها هواتف آيفون العاملة بنظام تشغيل iOS 12.3 .

ويعتمد عمل النظام الجديد، والذي يحمل اسم UFED أوUniversal Forensic Extraction Device، على استخلاص كل البيانات من أي هاتف يتم توصيله بالنظام البرمجي، سواء آيفون أو هواتف أندرويد.

وتفاخرت الشركة الإسرائيلية، عبر تغريدة على تويتر، بأن نظامها البرمجي الجديد قادر على استخلاص كافة البيانات المخزنة على هواتف آيفون العاملة بنظام تشغيل iOS 7 وما هو أحدث من ذلك، إلى جانب القدرة على سحب البيانات من هواتف أندرويد حديثة مثل جلاكسي S9، وكذلك هواتف شاومي وإل جي وهواوي.