» بدون سابق إنذار.. عمرو مصطفى يعلن اعتزاله

فاجأ المطرب والملحن، عمرو مصطفي، جمهوره، بقرار اعتزال التلحين، وذلك بعد عشرين عامًا من التلحين لأشهر الفنانين في الوطن العربي.

وعبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، نشر عمرو مصطفى صورة له معلقًا: "النهاردة هكون تميت 20 سنة كملحن ذكرى أول أغنية خليك فاكرني، البداية كانت خليك فاكرني والنهاية كانت طبعًا قادرين نعملها".

أعلن عمرو مصطفى عن قرار جديد وهو اعتزال التلحين والاتجاه للغناء فقط خلال الفترة المقبلة قائلاً: "وبداية مستقبل جديد في الغناء فقط، الألبوم السنادي إن شاء الله".

جدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو مصطفى كانت أغنية "قادرين نعملها" لمحمد حماقي، تهدف لدعم مستشفى 500500، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وشهد تصور الكليب الخاص بالأغنية مشاركة عدد كبير من النجوم هم يسرا ورجاء الجداوي وليلى علوي وعمرو يوسف وآسر ياسين وريهام عبد الغفور وهنا شيحة وحلا شيجة ويسرا اللوزي وكريم فهمي ومي عمر وميار الغيطي ومي الغيطي وأمينة خليل وإنجي المقدم وإياد نصار وأحمد خالد صالح، والشاعر أمير طعيمة، والكاتب تامر حبيب، بالإضافة لأعضاء فريق "وسط البلد" الغنائي.



