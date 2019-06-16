مواجهة ساخنة وتبادل اتهامات بين ضيوف أحمد موسي

16 يونيو 2019 - 02:28 م

اندلعت مشادة كلامية حادة بين حسين السليطين، مدير شركة دبكي الكويتية المسئولة عن حجز تذاكر الطيران للمصريين المغتربين بالكويت وأشرف أبو سمرة، رئيس شركة أبو سمرة للسياحة، علي الهواء .



وقال السليطين، خلال حواره لبرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسي إن الشركة مختصة ببيع التذاكر إلكترونيًا، ومتعاقدة مع أكثر من شركة سياحية في الخليج ودبي وقطر للعثور على أفضل العروض، وتعمل منذ سنتين ولم تواجه أي مشاكل، موضحًا أنهم تفاجئوا في شهر مايو الماضي أن شركة أبو سمرة السياحية في مصر تطلب منهم دفع 20 مليون جنيه لحجز التذاكر.



وأضاف "السليطين"، بأن شركة أبو سمرة قامت بإلغاء الحجوزات للمسافرين، رغم أن الشركة دفعت جميع الأموال لشركة مترو، منوهًا إلى أن هناك خلاف بين شركة مترو الخاصة بالحجوزات وشركة أبو سمرة السياحية وليس لهم دخل فيها.



ونوه، بأنه منذ شهر يناير وحتى شهر مايو تم تحويل 138.5 مليون جنيه لشركة مترو، بينها أموال الحجوزات التي تم إلغاءها من قبل شركة أبو سمرة، والتي تقدر بنحو 15 مليون جنيه.



ومن جهته عقب أشرف أو سمرة، رئيس شركة أبو سمرة للسياحة، في مداخلة هاتفية للبرنامج، قائلا: "إن الشركة تتعامل مع شركة مترو، وبعد حصوله على التذاكر تفاجئ يوم 20 مايو أنهم شطبوا أنفسهم من المنظمة الدولية للطيران والإغاثة "الإياتا"، مشددًا على أنه ليس له علاقة نهائيًا أو أي تعامل مع شركة "دبكي" الكويتية، وكل تعامله كان مع شركة "مترو".



وأكد، أنه لم يلغ تذكرة واحدة لأي مسافر، وإلغاء الحجوزات تم بسبب مشاكل مالية بين "مترو" و"دبكي".



وقاطعه مدير شركة دبكي الكويتية، مؤكدا أن شركة "دبكي" دفعت جميع الاموال لشركة "مترو".



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=f7DEBtbUFyE

