  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر04:11 م
بحث متقدم
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية

مصطفى مدبولى

إزالة منطقة سور مجرى العيون بالكامل

سارة ونتنياهو

اعتراف صادم لزوجة نتنياهو.. تعرف عليه

أحمد موسي

مواجهة ساخنة وتبادل اتهامات بين ضيوف أحمد موسي

طائرات

مقاتلات سعودية أمريكية تحلق فى سماء الخليج.. ما السبب

شوبير

«شوبير» يصدم الأندية بشأن نظام مسابقة الدوري الجديد

ارشيف

شركة إسرائيلية تهدد عرش آيفون

ارشيف

تغيرات جذرية فى فندق إقامة الفراعنة قد تغضب "صلاح"

النرويحية المتشددة

إساءة جديدة للقرآن الكريم فى دولة أوروبية

ارشيف

الملك سلمان يستقبل جنرالاً أمريكيًا .. لهذا السبب

التحقيق مع رئيس الوزراء الجزائري السابق في قضايا فساد

الحياة السياسية

رئيس الوزراء الجزائر
رئيس الوزراء الجزائر

وكالات

أخبار متعلقة
#

القضاء يستدعى رئيس الوزراء السابق

#

رئيس الوزراء: نجحنا في التواصل مع الشباب عبر «السوشيال ميديا»

#

انتحار رئيس بيرو السابق.. تعرف على السبب

#

توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو تشمل 3 ملفات فساد

الجزائر

رئيس الوزراء الجزائري

يُمثل  وصل أويحي رئيس الوزراء الجزائري السابق، أمام المحكمة، اليوم الأحد، بعد أيام من إيداعه الحبس المؤقت على خلفية قضايا فساد.

وبحسب التفلزيون الرسمي الجزائري، وصل أويحي إلى محكمة سيدي امحمد، للاستماع لأقواله في قضية مجمع "سوفاك" التي يمثل فيها حالياً مالكها مراد عولمي، بتهم متعددة من بينها تهريب رؤوس الأموال.

وكانت استجوبت المحكمة أويحيى، الذي أقيل في مارس الماضي، لمحاولة تهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد النظام، في ملفات "تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة"، وحكم عليه بالحبس المؤقت الأربعاء الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» انتحار طبيب حزنًا على إصابة والده بالسرطان
» وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية
» التحقيق مع رئيس الوزراء الجزائري السابق في قضايا فساد
» إزالة منطقة سور مجرى العيون بالكامل
» خبير آثار: توجد قطع أثرية لا يمكن استيرادها.. لهذا السبب
» 7 طعنات تمزق رجل أمن خلال مداهمة وكر مخدرات
» علام لـ مفتى نيوزيلندا: مستعدون لتقديم هذا الدعم
» بدون سابق إنذار.. عمرو مصطفى يعلن اعتزاله
» فتيات يتحرشن برجل أمام زوجته.. والنهاية مأساوية
» هذا الأمر يؤدى إلى الموت فى تشجيع كأس الأمم الأفريقية
» قايد صالح فى زيارة لبشار.. تعرف على السبب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب