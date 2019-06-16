شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي ضد "علاء صادق"

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متابعات- مصطفى صابر

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الاتحاد الافريقى

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علاء صادق

الاساءة لمصر

ايمن محفوظ المحامي

تقدم أيمن محفوظ، المحامي بخطاب رسمي للاتحاد الإفريقي، بالمطالبة بفرض عقوبات علي قنوات bein sport والمحلل الرياضي علاء صادق.

وظهر المحلل الرياضي علاء صادق علي قناه "مكملين" التابعة للإخوان، واتهم مصر بتقديم رشاوي للرئيس الاتحاد الإفريقي لتفوز مصر بتنظيم كاس الأمم الإفريقية.

وأضاف أيمن محفوظ المحامي: إنه طبقًا للبند رقم 131 من لائحه الاتحاد الإفريقي بشأن السلوك الهجومي إذا كانت ضحية الهجوم هو الكاف نفسه أو إحدي هيئاته أو مسئوليه، فإن العقوبة تتضاعف مع  توقيع غرامه لا تقل عن 10000 دولار أمريكي.

وأكد «محفوظ» أن الاتحاد الإفريفي في العقد الذي يربطه مع ‏شركة "لاغاردير" الفرنسية المالكة لحقوق النقل التليفزيوني لبطولاته الكروية المختلفة والتي بموجبها تحتكر شركه بين اسبورت إذاعه تلك المباريات لا يمنع ذلك العقد من حقوق الاتحاد الإفريقي في توقيع عقوبات علي القنوات صاحبه البث مثلما كان الأمر، حين أذاعت مصر مباراة إفريقية وتم توقيع غرامة علي مصر قدرها 2 مليون دولار؟.

وأشار إلي أنه طبقاً للائحة الاتحاد الإفريقي يجوز توقيع غرامة علي بين سبورت وطالب محفوظ في ختام الخطاب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفرض إيقاف المعتدي علاء صادق علي الاتحاد الإفريقي ودولة مصر الرائدة في إفريقيا بعقوبات مماثله بإلزام بين اسبورت بمنع ظهور علاء صادق لتحليل المباريات علي قنواتها وتوقيع غرامة عليها.

وأوضح ، أنه إذا لم تستجب بين سبورت  يجوز تصعيد الأمر للفيفا لإيقاف النشاط الكروي الدولي للقطر، كما طالب باتخاذ كافه الإجراءات القانونية التي تحفظ حق الاتحاد الإفريقي وحق مصر وإظهار قوه الاتحاد الإفريقي في الحفاظ علي هيبته وسمعته.


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